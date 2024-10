É crescente o descrédito da população nas campanhas eleitorais. Escândalos de corrupção, abuso de poder econômico e promessas vazias contribuíram para o aumento do ceticismo em relação ao processo eleitoral. Por isso, torna-se urgente refletir sobre a importância de campanhas baseadas em princípios éticos e transparentes, que fortaleçam a democracia e restabeleçam a confiança do eleitorado.

A transparência é um dos pilares fundamentais de qualquer processo democrático. No contexto eleitoral, ela se refere não apenas à clareza nas ações dos candidatos, mas também ao financiamento das campanhas e à prestação de contas. A publicidade sobre quem está financiando e sobre como esses recursos são utilizados contribui para a integridade do processo e permite identificar se há interesses encobertos por trás do apoio a candidaturas. A falta de lisura no financiamento eleitoral é um dos maiores problemas enfrentados pelas democracias contemporâneas. Muitos candidatos recorrem ao apoio de grandes empresas ou grupos de interesse que, posteriormente, cobram favores e concessões. Isso corrompe a essência da representatividade, fazendo com que os eleitos respondam aos interesses de seus financiadores e não à coletividade que deveriam representar.

Em 2015, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4650, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam contribuições de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, de modo a impedir a influência abusiva do poder econômico no resultado dos pleitos e a violação aos princípios democráticos, republicanos e da isonomia. No entanto, ainda existem desafios significativos, como o uso de recursos não declarados, conhecido como “caixa dois”, e o financiamento indireto por meio de doações simuladas. A transparência, portanto, deve ser uma prioridade constante para assegurar que as campanhas sejam financiadas de maneira limpa e dentro das regras estabelecidas.

A ética é outro aspecto crucial das campanhas eleitorais. Ela diz respeito à honestidade dos candidatos em suas propostas, à coerência entre seus discursos e práticas e ao compromisso com o bem comum. Uma campanha ética é aquela que se pauta pelo respeito às leis, à verdade e aos princípios morais que regem a vida pública. Todavia, o cenário eleitoral muitas vezes é marcado por promessas vazias, discursos populistas e ataques pessoais. Em vez de um debate qualificado sobre as reais necessidades da população, as campanhas muitas vezes se tornam palcos de disputas baseadas em informações falsas, manipulação de dados e uso de estratégias nada republicanas para confundir o eleitor. Ainda, basta ouvir atentamente as propagandas eleitorais para se verificar que muitos candidatos fazem promessas sobre as quais sequer terão poderes legais para cumpri-las, caso eleitos (se por ignorância ou má-fé, não se sabe). Esse tipo de prática enfraquece a democracia, já que impede que os eleitores façam escolhas conscientes e baseadas em informações reais.