Deputados que assinam impeachment de Lula não podem votar no processo, diz autor do pedido de Dilma

A possibilidade de que haja uma tomada de decisão por meio do apoio de grupos em bairros, apoiando um nome público, de forma particular, gerará um maior desejo de participação popular nos processos eleitorais. Ora, a simples possibilidade de disputar uma eleição, contando apenas com o apoio de amigos, familiares, vizinhos, permitirá um maior envolvimento da sociedade, gerando representantes mais próximos dos anseios populares nas casas do Congresso Nacional e nos Executivos federal, estaduais, distritais e municipais.

Além disso, partidos políticos, apesar de sua importância, passaram a ser cabide de emprego para condenados por corrupção, que não conseguem mais vencer eleições, continuarem a mandar no país, assumindo articulações e direcionando sempre para as mesmas castas o voto popular.

A desvinculação de figuras populares com os partidos, com toda a certeza, trará maior representatividade popular, ideal de Democracia, propugnado pelo artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, o qual expõe “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Se todo o poder emana do povo, que esse seja o responsável por escolher quem quer que seja, em condições competitivas igualitárias.

Se todo o poder emana do povo, que qualquer um possa se candidatar sem a obrigatoriedade de pertencimento a um partido político.