Carnaval e os condomínios: atenção para que a festa não vire uma dor de cabeça

Depois de dois anos em que, por conta da pandemia, os bloquinhos de Carnaval acabaram não podendo sair como de costume, este ano promete (e já está sendo) o retorno com tudo que há de melhor quando falamos nos famosos bloquinhos. Porém, se por um lado eles trazem muita coisa boa, por outro, para os condomínios, acabam trazendo uma série de problemas e, nesse sentido, a gestão precisa ficar atenta para evitar uma "dor de cabeça" daquelas.

Isso porque por onde os foliões passam, muitos problemas vêm juntos para quem vive ou trabalha em determinado bairro e, quem sofre com isso, são os moradores dos condomínios e casas, bem como os donos de comércios. Isso ocorre pois, tristemente, o blocos trazem junto com a diversão, muito barulho, sujeira e brigas.

Em relação aos condomínios é necessário que o síndico e os administradores dos prédios tenham muito cuidado. Os blocos de rua, a cada carnaval, vêm crescendo e relatos não faltam de depredação à fachada dos condomínios. Por isso, a gestão precisa se antecipar para proteger o patrimônio, caso verifique que existe a possibilidade de qualquer risco na sua região.

Nesse sentido, é importante que a gestão analise a situação na sua localidade e caso veja a necessidade de se proteger, apontamos aqui algumas ações que irão auxiliar o condomínio a "enfrentar" possíveis problemas:

- Contratação de vigilantes;

- Proteger a fachada (jardins, portões e paredes);

- No caso de fachadas de vidros, por exemplo, colocar tapumes;

- O administrador pode, inclusive, cercar jardins e canteiros para a proteção do imóvel;

- Orientar moradores quanto aos horários dos blocos, para que se evite circulação nesses horários;

Ações como essas irão ajudar a minorar possíveis problemas decorrentes da passagem dos blocos diante do empreendimento.

Além disso, o síndico também deve ter atenção voltada para dentro do condomínio, pois nesse período de carnaval é comum os moradores escolherem as dependências para fazer confraternizações, como na churrasqueira e/ou no salão de festa.

Para ter controle sobre a situação, o síndico precisa saber lidar com situações adversas e a melhor maneira é a prevenção de problemas que possam estragar o carnaval dos moradores.

Separei 5 dicas essenciais que irão auxiliar a gestão:

Manter atualizado o Regimento Interno com as proibições pertinentes; Proibir o consumo de bebidas alcoólicas na área da piscina e demais áreas comuns de circulação (permitido somente em locais destinados para isso, como: salão de festas e espaço gourmet - somente para maiores de 18 anos); Limitar os visitantes nas reuniões e encontros nas churrasqueiras conforme Convenção de cada prédio; Reforçar as orientações para a locação de salão de festas e churrasqueira nessa época do ano; Ajustar o Regimento Interno para que as reuniões de cunho pessoal não se tornem grandes festas, pois essa não é a destinação dos espaços internos do condomínio;

Ações como essas, tanto fora quanto dentro, servem para coibir bem como proteger o condomínio e, nesse sentido, só ajudam a uma convivência harmoniosa. Com tudo isso ajustado, é só curtir e aproveitar o Carnaval!

*Rodrigo Karpat, especialista em direito imobiliário e questões condominiais. Presidente da Comissão Especial de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB