Eleito Presidente do TJSP para o biênio 1988-1989, sua gestão enfrentou crises que conduziu com maestria e elegância. Impulsionou a criação da Escola Paulista da Magistratura, pois acreditava na educação continuada, no aprendizado durante toda a vida. Aprendizado que, se é importante para todas as atividades, é imprescindível para quem se proponha a decidir sobre o destino, liberdade, patrimônio e honra do semelhante.

Chegou a ser Diretor da Escola Paulista da Magistratura, incentivando a sua consolidação para se converter num centro cultural multiforme, a servir para o preparo de candidatos à jurisdição, além do curso de iniciação funcional e demais atividades que atualizassem o magistrado para o enfrentamento de questões inexistentes à data em que nomeados. Foi durante o seu biênio que a EPM passou a contar com edifício que até hoje atende às necessidades da educação judicial, expropriado pelo Governador Orestes Quércia e destinado ao TJSP, assim como o maior Fórum Criminal do Mundo, situado na Barra Funda.

Colaborou com a ideia de que o Concurso de Ingresso à Magistratura incluísse uma fase de permanência do candidato na Escola Paulista, o que obviaria algumas das deficiências de uma seleção exclusivamente baseada na capacidade mnemônica dos concorrentes.

Cultor da literatura, falava e lia fluentemente vários idiomas. Coletou pensamentos extraídos de sua leitura e publicou-os em valiosa obra – “Entre Palavras” - que serve de consulta para os que pretendam fazer citações corretas de frases clássicas e bem-elaboradas.

Os seus discursos de homenagem a colegas que ascendiam à Segunda Instância, são peças oratórias do mais apurado labor. Os pronunciamentos em datas comemorativas, a reverência aos que partiam desta efêmera passagem terrena, tudo constitui um acervo de valia extrema para se conhecer mais sobre a História do Poder Judiciário paulista. Assim como as belíssimas falas de agradecimento aos títulos de cidadania que lhe foram outorgados durante a sua Presidência. Seus discursos durante a Presidência foram editados pela RT na obra “Senhoras e Senhores”.