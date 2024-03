Mal iniciada a elaboração do documento, chega o Intendente Municipal Coronel Carneiro da Fontoura, que assumiu a presidência da reunião e convidou Rodrigo Octávio a secretariá-la. Na verdade, foram redigidos dois documentos. Aquele iniciado por Licínio Cardoso e o resultante da ata escrita por Rodrigo Octávio. Ambos foram conservados por este, que os reconstitui no livro “Minhas Memórias dos outros”.

O resultante do punho de Licínio Cardoso diz: “Reune-se neste edifício o Povo confraternizando com a Armada e com o Exército Nacional para proclamar a deposição do Marechal Deodoro que está fora da lei e proclamar também o Governo da Legalidade na pessoa do Vice-Presidente da República, General Floriano Peixoto. Assinam: Licínio Athanasio Cardoso, Emilio Victor de Lima, Jayme Carlos da Silva Telles, Antonio Moniz de Aragão, Deocleciano Martyr, J.C. da Silva Veiga, Francisco Bolonha, Francisco José Diniz, Sizinio da Rocha Dias, Manoel Henrique de Sá Filho, Antonio O. de Oliveira, Zeferino Velloso da Silveira Pontual e João Evangelista Barreto d’Oliveira.”

Já o documento da lavra de Rodrigo Octávio diz: “Chegando à Intendência o Sr. Coronel Fontoura, ao meio dia, declarou que tendo sido chamado pelo cidadão Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, este lhe encarregara de tomar a responsabilidade dos negócios municipais e o povo subiu acompanhando o Coronel Fontoura à sala das sessões da Municipalidade. Aí o Coronel Fontoura quis sentar-se na cadeira onde, durante catorze meses, defendeu os direitos e interesses dos munícipes e da municipalidade; o povo, porém, convidou-o a tomar assento na cadeira presidencial”.

Intendente e o novo Presidente foram saudados pelo Dr. Cândido Barata. E assim, Floriano Peixoto passou a ser o segundo Presidente da República do Brasil. Durara pouco a aventura de Deodoro, a quem hoje se atribui ter sido levado à deposição do Imperador pela força das circunstâncias. Até então, fora um devotado admirador das excepcionais qualidades do homem que sempre se pautou com a mais escorreita honestidade. Era notável por seus hábitos austeros. Por seu amor pela Pátria e pela cultura.

Um visionário, Pedro II logo se apropriava de tudo o que a ciência e a tecnologia ofereciam o aprimoramento do convívio. Foi adepto da fotografia e do telefone. Interessava-se pela história universal. Conheceu boa parte do mundo. Prestigiava o talento. Estimulava crianças e jovens a persistirem no estudo. Patrocinava, com recursos próprios, cursos no exterior para jovens promissores. Muitos dos maiores pintores brasileiros se valeram de sua generosidade e o caso mais icônico foi o de Carlos Gomes.