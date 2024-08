Insere-se no âmbito da análise, o inafastável estudo, através do específico no âmbito da criminologia; da forma de agir dos integrantes de uma organização criminosa, especialmente nas de cunho tradicional (modelo mafiosas) a partir do conhecimento de suas principais características, dos seus códigos de inserção (ex. ritual de inicialização), de conduta, das formas de julgamentos de punições, da criação de células, de grupos, “famiglias”, ramificações ou “Sintonias”, da forma e momento de agir (modus operandi), etc.

Não se concebe a possibilidade de que o Juiz julgue apenas em face do conhecimento de um fato histórico e da aplicação mecânica das normas legais, pois ele deve realizar, nesse contexto, um exercício de raciocínio que transforma aqueles dois aspectos em algo significativo. A “máxima de experiência” se coloca entre os limites do “verdadeiro” e do “falso”, no sentido de que, hipoteticamente, poderia ser usada a partir de uma extrema situação falsa. Tudo, evidentemente, deverá ser explicitado na motivação, indicando-se claramente qual a compreensão que se atribui àquele contexto, a fim de que possa ser rebatida pelas partes em eventual plano recursal.

Explica Franco Cordero que a aplicação da máxima de experiência decorre de uma segunda etapa da valoração probatória. Depois de haver constatado a existência do fato imputado ao acusado, deve o Magistrado prosseguir com o raciocínio, valendo-se de procedimentos empíricos para concluir sobre as situações de fato que o contornam, apreciando sua possibilidade e viabilidade.[1]

A utilização da máxima de experiência, portanto, foi criada a partir da compreensão de que a capacidade cognitiva dos juízes em relação às questões e fatores da sua experiência de vida, somados ao conhecimento criminológico de uma organização criminosa ou de uma associação criminosa não podem ser ignoradas e afastadas, mas, ao contrário, devem receber relevante consideração para a formação do seu convencimento.

“O impulso que se produz em nós diante da prova, e que comunica o movimento ao que chamamos de fiel da balança da consciência, pode ser mais ou menos poderoso”. Carl Joseph A. Mittermaier.