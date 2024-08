O futuro da luta contra a corrupção está em nossas mãos!

O estudo revela que, nos últimos anos, houve um declínio no funcionamento do governo em diversos países, o que pode estar relacionado ao aumento do populismo e à crise financeira global. O populismo, com suas promessas fáceis e discursos polarizadores, muitas vezes enfraquece as instituições e abre espaço para a corrupção. A crise financeira, por sua vez, pode levar governos a adotar medidas desesperadas, como o aumento de impostos e a redução de investimentos, o que também pode gerar um ambiente propício à corrupção.

Contudo, a crescente participação política é um sinal de que a sociedade está acordando e exigindo mais transparência e responsabilidade. Essa é a nossa chance de virar o jogo e construir um futuro mais justo e honesto. Nesse sentido, o “Modelo de Governança do Leviatã” nos oferece um mapa para trilhar esse caminho. Ao fortalecer a democracia, podemos criar um ambiente em que a corrupção não encontre espaço para se esconder.

Em suma, a transparência, a participação política e o fortalecimento das instituições são as chaves para algemar o Leviatã e construir um futuro mais justo e transparente. A luta contra a corrupção é um desafio de todos nós. Cada cidadão, cada organização, cada instituição tem um papel a desempenhar. Ao exigirmos mais transparência, ao participarmos ativamente da vida política, ao denunciarmos a corrupção, estamos lutando contra a corrupção.