Opinião | Depredam o centro, mas não a memória

Essa viagem ao centro de São Paulo me remete ao exercício da minha advocacia em seu nascedouro, nos idos de 1962, quando comecei a trabalhar com meu pai no escritório da Praça da Sé, nº 399. Era “office Fórum”, até 1969 quando colei grau. Da experiência na advocacia cível, área do meu pai, para a criminal, foi uma transição rápida, pois logo que me formei fui nomeado defensor dativo pelo presidente do 1º Tribunal do Juri, Dr. Edgardo Severo de Albuquerque Maranhão. O primeiro caso criminal me foi indicado pelo já consagrado advogado criminal, José Carlos Dias.

O percurso no tempo vai, portanto, dessa época até alguns anos atrás e traz às minhas lembranças as ruas e os prédios por onde desenvolvi as minhas atividades. O magnífico prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo que abrigou durante muitos anos os cartórios e as varas criminais; o Fórum João Mendes, com a parte cível e, posteriormente, o Palácio Mauá, para onde foram as varas criminais testemunharam uma época.