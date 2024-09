O conceito de Compliance, geralmente associado ao cumprimento de normas e regulamentos dentro de organizações privadas e públicas, tem uma aplicação igualmente crítica no contexto eleitoral. Compliance eleitoral refere-se ao conjunto de práticas, processos e controles destinados a assegurar que as eleições sejam conduzidas de acordo com a legislação vigente, visando a integridade, a transparência e a equidade do processo eleitoral, combatendo e afastando manipulações e fraudes, abrangendo uma ampla gama de atividades, desde a conformidade com a legislação eleitoral até a adoção de medidas para prevenir e detectar irregularidades e práticas corruptas. O objetivo é assegurar que todos os aspectos da eleição, desde o registro de candidaturas, pesquisas eleitorais, campanhas políticas, comunicação, até a apuração de votos, sejam realizados de acordo com as normas estabelecidas, visando proteger a integridade do sistema democrático.

Muito tem-se falado nas resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação ao uso de inteligência artificial nas Eleições Municipais de 2024, o que presenta uma espécie de adequação do processo eleitoral à era digital, com destaque ao combate à desinformação, às fake news, restrições atinentes ao uso de chatbots e avatares, obrigatoriedade de explicitação do uso de inteligência artificial na produção de conteúdo multimídia, proibição absoluta do uso de deepfake e obrigação de retirada de contas e materiais que promovam condutas e atos antidemocráticos, relacionados a qualquer forma de preconceito ou mesmo discursos de ódio, independente de ordem judicial precedente.

Embora o foco esteja sobre o uso de sistemas de inteligência artificial, é preciso se atentar à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e com o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), essenciais para assegurar que as informações pessoais dos eleitores sejam tratadas com segurança e privacidade, inclusive em casos de pesquisas de intenção de votos que, por seu turno, acaba abrindo margem a uma outra fatia do Compliance Eleitoral, atrelada à análise de conformidade das pesquisas eleitorais, que devem respeitar liames normativos próprios, em especial ao princípio da publicidade antecedente, a fim de que possa ser monitorada a analisada em tempo hábil, inclusive, por partidos e candidatos concorrentes.

À medida que as tecnologias de votação evoluem, é necessário atualizar continuamente os procedimentos de compliance para enfrentar novos riscos e desafios. A adaptação rápida e a formação contínua são essenciais para manter a eficácia dos controles de conformidade, tanto em caráter antecedente, quanto no processo de auditoria e fiscalização. A coordenação entre diferentes autoridades eleitorais e entidades de fiscalização é substancial para promover uma abordagem uniforme e eficaz ao compliance eleitoral.

A confiança pública no processo eleitoral é fundamental para a legitimidade das eleições, sendo que, o fim precípuo dos direcionamentos de compliance eleitoral visa não apenas a conformidade técnica, mas também as percepções públicas sobre a integridade do processo.