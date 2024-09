Atuou na televisão, primeiro na TV Excelsior, entre 1960 e 1961, e na sequência foi contratada pela TV Record, servindo como entrevistadora. Substituiu Hebe Camargo na TV Globo, apresentando o programa “O mundo é das mulheres “. Era conservadora e não hesitava em se assumir política à direita. Tanto que se deve também a ela a criação do Mobral, movimento de alfabetização no período autocrático, o Projeto Minerva e o Condephaat.

Ao receber o título de “Mulher do Ano”, em 1982, o inesquecível Paulo Bomfim, o último “Príncipe dos Poetas Brasileiros”, declamou em sua homenagem: “Na magia deste encontro/Nos arrepios de abril/No azul das manhãs paulistas/No amor às nossas raízes/Nos convites do futuro/Nas lembranças do passado/Na inquietude do presente/Na fibra do nosso povo/Na fé em nossa bandeira/Nos sonhos que são vividos/Nas lutas que são lutadas/Nas vozes de nossa terra/Nos ideais de nossa história/Nos amigos aqui reunidos/ num dulçor dulcificante/Dulce Sales Cunha Braga!”.

Muito religiosa, saía da missa ao sentir-se mal. Faleceu por deficiência cardíaca, essa mulher que sempre se caracterizou por possuir um coração gigantesco, no qual cabiam São Paulo e o Brasil.