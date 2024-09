Infelizmente, parcela considerável dos brasileiros consideram, de antemão, a política um ambiente sujo, contaminado, repleto de corrupção e com instituições distantes e alheias aos anseios e problemas do cidadão. Atacar a política e os políticos é quase um esporte nacional. Tais ataques são, especialmente, frequentes e mais virulentos durante o período eleitoral. Obviamente, o elemento nuclear da política é o poder e, na lógica atinente ao fenômeno, cabe conquistar o poder, manter o poder e sempre que possível ampliar e não perder espaços de poder. Aqui, uma questão pode ser levantada: para que serve o poder? Para um ator político democrático, ético e assentado em valores republicanos, o poder é um meio, uma ferramenta, capaz de promover melhoria nas condições de vida da população e da construção de uma cidadania substantiva. Contudo, existem os políticos que objetivam conquistar o poder pelo poder e este é entendido como oportunidade de aumento de sua potência individual, de ampliação de seus negócios, de ganhos, diretos ou indiretos, nas relações entre a esfera pública e a privada. Há políticos corruptos e, para que eles existam, há, também, os corruptores. Corrupção em termos de desvios de recursos públicos; corrupção da própria democracia, atacando seus alicerces, cooptando e corroendo as instituições e seus atores.

A política não é, apenas, voltada para o poder, mas, ainda, uma aposta na ideia que a vida em sociedade, a convivência coletiva, vale a pena. A política pode lutar pelo aumento da liberdade, da qualidade de vida e da resolução dos conflitos. Entre outros aspectos relevantes, a política busca reconhecer que os conflitos existem na sociedade, todavia, eles devem ser equacionados e resolvidos por meio do diálogo, dentro das instituições e à luz da lei, do Estado Democrático de Direito. Quando temos políticos, indivíduos e grupos que atacam a política estes, na verdade, atacam seus postulados mais básicos. O ataque à política tem algumas características: 1) não há adversários e sim inimigos; o diálogo perde espaço e os arreganhos autoritários de portadores de verdades absolutas entram em cena numa constante luta do “nós x eles”; 2) as instituições deixam de ser criticadas para que a sugestão seja a de sua destruição; e, por fim, 3) muitos não respeitam a lei, as regras do jogo, buscando distorcer direitos e usando a própria democracia para corroê-la.

Pensar no combate à corrupção implica – de forma sistêmica e coordenada – trazer à tona a própria temporalidade da democracia: o antes, o durante e o depois. Antes das eleições, somos nós, cidadãos/eleitores, que escolhemos os políticos (no caso, vereadores e prefeitos) que receberão nossos votos; há que se conhecer a trajetória do candidato, suas realizações, propostas e se são ou não “fichas limpas”. Durante o dia da eleição, é direito e dever votar, participar, com educação e respeito, da festa cívica da democracia; ir aos locais de votação e conviver respeitosamente com os que pensam e se manifestam de forma diferente. E, depois, acompanhar os mandatos dos eleitos, cobrar promessas e planos de governo, estar em contato com vereadores, exercitar o olhar crítico em relação ao bairro e à cidade e se envolver nas atividades associativas que buscam a melhoria do espaço urbano.

A qualidade da política e dos políticos depende, em última instância, da qualidade e dos valores que estão presentes no bojo da sociedade. O político sério e honesto e o mais picareta e corrupto apresentam algo em comum: tiveram voto, foram eleitos. Para muitos, apontar para os políticos e indicar que são ruins, distantes e, no limite, corruptos é uma simplificação que gera conforto, ou, então, momentos de extravasar a raiva e o ódio. Colocar-se, assim, na condição de vítima de políticos malvados e de um sistema viciado é, na maioria das vezes, fugir da responsabilidade pelas nossas ações e omissões. Prefeituras e câmaras de vereadores não são estufas nas quais políticos são plantados e colhidos depois de quatro anos. São, todos eles, eleitos, nasceram e foram socializados no mesmo ambiente social que nós vivemos.