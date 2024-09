Todos nós, estudantes do Direito ou leigos, temos em mente, sobretudo, as normas criadas pelo Estado quando pensamos no que condiciona nosso comportamento. A verdade, no entanto, é que, para regular a vida, o Direito de cada Estado se relaciona com aqueles dos demais Estados, se relaciona com o Direito Internacional e se relaciona com normas, não obrigatórias, produzidas por todo tipo de ator social.

As relações entre as normas são também relações de poder. Chamo de “Imperialismo Jurídico” as instâncias em que o poder de um ator sobre outro se manifesta pelo Direito ou por outras normas e também aquelas em que as normas, sua criação e sua transformação, ocorrem em consequência do exercício do poder.

Exemplos básicos ajudam na compreensão da ideia. A aplicação extraterritorial das leis norte-americanas e o exercício da jurisdição extraterritorial pelos tribunais dos Estados Unidos são exemplos do exercício do poder de um Estado sobre os demais através do Direito. A imposição de modelos legislativos e institucionais aos Estados em desenvolvimento pelos Estados desenvolvidos é um exemplo da transformação do Direito pela via do poder.

Muito provavelmente, o fenômeno do imperialismo jurídico é tão antigo na experiência humana quanto aquele do imperialismo entendido em sua acepção mais genérica: a vontade e a ação de dominação. Os exemplos históricos são muitos e, quando estudados, referem sobretudo as relações entre Estados ou, antes dele, entre sociedades politicamente organizadas.