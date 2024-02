Este sistema do governo visa desarmar esses títulos de dívida antes que causem impactos significativos nas finanças públicas. Entretanto, essa estratégia governamental levanta preocupações profundas quanto à liquidez no mercado de precatórios, com efeitos que podem se estender por um horizonte de médio a longo prazo.

Apesar da injeção substancial de liquidez realizada em 2023, mediante a antecipação dos precatórios de 2024, essa nova abordagem sinaliza um futuro marcado por incertezas e potenciais desvalorizações para os investidores que atuam no setor de fundos em direitos creditórios. A razão para tal reside no fato de que, com a implementação do sistema de inteligência artificial, espera-se um aumento nos descontos aplicados a esses direitos, especialmente após o período da ação revisional de dois anos, caso sejam classificados como “meteoros” pelo governo.

Essa estratégia não é inédita no repertório governamental. Ações semelhantes, visando atrasar a tramitação de processos judiciais – como observado nas disputas envolvendo a Eletrobras –, já foram utilizadas, afetando diretamente a liquidez e o valor de mercado dos precatórios. O impacto dessas medidas é ampliado pela natureza dos precatórios como ativos negociáveis, cuja expectativa de valorização está intimamente ligada à celeridade e à previsibilidade do sistema judiciário.

Para as empresas titulares de créditos, que muitas vezes negociam seus processos judiciais em busca de liquidez imediata, a inclusão de suas demandas na lista de “meteoros” representa um risco significativo. Isso poderia levar à perda total do valor esperado dos precatórios, especialmente em arranjos que envolvam a partilha de ganhos (earn out) com instituições financeiras. Nesse cenário, a empresa vendedora enfrentaria não apenas a desvalorização de seu ativo, mas também a impossibilidade de cumprir com seus compromissos financeiros derivados da venda inicial.