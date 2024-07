Se nos permitirmos mergulhar na fantasia, sem nos dissociarmos da realidade, nenhum gênero literário é tão intenso quanto as fábulas, e por isso sempre mereceu o devido apreço em todos os tempos e de todos os povos. Para Jean de La Fontaine, a fábula comporta duas partes: o corpo e a alma, ou seja, a narrativa e a moralidade.

PUBLICIDADE Uma miríade de escritores se ocupou de criar ou reescrever fábulas, gênero no qual se notabilizaram Esopo (um escravo que viveu no século VI a.C., na Grécia), o francês La Fontaine (1621-1695) e mais recentemente George Orwel (1903-1950), autor de “A Revolução dos Bichos” e “1984″. Nessas obras, Orwell faz uma reflexão: se um homem é o lobo de outro homem, é porque um deles faz o papel de cordeiro, ou seja, quando alguém se resigna a ser vítima, está fortalecendo o predador. No entanto, uma parte dessas narrativas tão aprazíveis é enriquecida pela sabedoria popular, na qual muito se cria e se inova. Fruto dessa inventividade, a essência das duas fábulas a seguir nos foi repassada oralmente. O Rato Planejador Dois ratos caminhavam despreocupados, e o primeiro, julgando-se o professor de Deus, gabava-se de seu doutorado em Planejamento Estratégico obtido nos EUA, embora nunca tivesse administrado um carrinho de pipoca. Enquanto isso, um gato, fazendo tocaia, num salto abocanhou o segundo rato sob sua pata. Aterrorizado, o rato capturado implorou ao companheiro planejador:

— O que está fazendo aí parado!? Ajude-me!

— Calma, estou planejando!

— Planejando o quê!? Socorro!

— Já sei: transforme-se em um pit bull!

— Mas como?

— Ora, eu planejo, você executa!

Moral da história: entre planejar e executar, há no meio um vasto oceano, pois não é incomum encantar-se com as ideias e dar pouca ênfase ao “fazedor”. Ninguém deve minimizar a importância de um bom e consistente planejamento, mas o que mais deve ser valorizado é o maker, aquele que efetivamente resolve os problemas na prática.

O Gato que Late

Nas tramas do imaginário, as fábulas de gato e rato sempre tecem boas lições: um dia é da caça, outro é do caçador. Certa vez, um rato ousado decidiu aventurar-se além de seu refúgio, enfim queria ganhar o mundo.

Enquanto explorava, um latido cortou o silêncio. “Um cão por perto, o gato deve estar distante”, pensou aliviado o rato. Mas, em um instante, um miado astuto ecoou, e o gato, num bote certeiro, capturou sua presa. Entre os dentes do felino, o rato indagou surpreso:

— Desde quando você é gato que late?

“O desejo por sua natureza é dor; sua realização traz rapidamente a saciedade”.

Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemão, afirmava que o mundo é um vale de lágrimas, onde a dor, a doença, o tédio e o sofrimento são a norma, e termina com o inescapável destino de que, “para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria vida, que ao final será derrotada.”

“Nunca desperdice uma oportunidade para um elogio sincero.”

Jacir Venturi (n.1949), professor de matemática.