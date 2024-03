A Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias) passou a permitir a realização de busca e apreensão por meios extrajudiciais, sem necessidade de intervenção judicial e do poder judiciário. Estabeleceu regramento para concurso de credores no âmbito da execução extrajudicial. De acordo com os dispositivos impugnados, caso haja previsão contratual, o credor em um contrato de alienação fiduciária poderá consolidar a sua propriedade perante o cartório, sem ter que se valer de um procedimento judicial. Outros pontos importantes são os que estabeleceram a previsão de o próprio oficial do cartório realizar a busca e apreensão da coisa devida, sendo plenamente possível empresas especializadas realizarem diligências para a localização dos bens. Também no âmbito da hipoteca, restou permitida a possibilidade de se executar extrajudicialmente, mediante atuação de oficial do registro de imóveis. Por fim, estabeleceu-se um regramento para concurso de credores em execução extrajudicial.

As mudanças estabelecidas pelos dispositivos impugnados são um avanço em termos de satisfação de créditos, não havendo nenhum vício de constitucionalidade quanto sua instituição no ordenamento jurídico. A leitura da norma e sua regulamentação legal permite observar que foram estabelecidas uma série de garantias, não se vedando o acesso ao Judiciário em caso de desrespeito a elas ou a outros direitos do executado extrajudicialmente.

O Poder Judiciário encontra-se sobrecarregado por inúmeros processos, e a execução judicialsempre foi (e ainda é) deixada em segundo plano no processo civil, tal como dizia o famoso jurista italiano Enrico Tullio Liebman, que morou no Brasil por um período.

Portanto, o novo modelo de impugnado é proporcional e necessário, a permitir que os custos do crédito diminuam no nosso país, o que resultará num aumento de acesso dos cidadãos a negócios jurídicos dessa natureza. Ademais, se permitirá a consolidação e a ampliação de um novo ramo empresarial, que é de empresas privadas especializadas na localização de bens e na facilitação da obtenção de crédito 2 mediante atuação extrajudicial. Isso, com efeito, é só o começo de uma verdadeira revolução na forma de tutela do crédito, não havendo razões jurídicas ou práticas válidas para impedir o seu prosseguimento, ainda mais ante as sólidas garantias previstas nos próprios dispositivos legais impugnados.