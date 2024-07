Influente e poderoso, foi derrubado pelas contingências e pela maldade humana. Claudio Ganns, em texto de apresentação desse livro hoje inteiramente esquecido, observa que “a desgraça foi-lhe a pedra de toque das virtudes superiores; sem ela, talvez a sua vida não resplandecesse para a posteridade, nessa espécie de claridade diáfana, luz imortal com que o luar também nimba e prestigia as estátuas mutiladas”.

Irineu Evangelista de Souza nasceu em 28.12.1813, em Arroio Grande, hoje Rio Grande do Sul. Seu pai foi assassinado numa noite em que repousava numa barraca, a conduzir uma tropa para vender. O filho tinha apenas cinco anos. Aprendeu a ler com a mãe, que logo depois contraiu novas núpcias e se desfez da prole. Fez casar a filha, então com doze anos e o garoto, com nove, foi entregue ao tio, dono de um navio a vela, para ser encaminhado no Rio, à vida comercial.

Entre 1821 e 1823, cursou colégio em São Paulo. Teve de trabalhar e estudava à noite, sozinho, com livros que pessoas generosas lhe cediam. Teve por patrão um inglês Richard Carruthers, que o ajudou a crescer em conhecimento profissional e sabedoria da vida. Adquiriu e assimilou a cultura britânica.

Seu talento desabrochou: “bastaram vinte anos de atividade sem repouso, - além do preciso para recuperar a perda de forças que o lidar contínuo, acompanhado da necessária meditação, opera no organismo que suporta a pressão dessas lides, - para assegurar-me uma renda superior a 560 contos anualmente, se fora o capital empregado em títulos mais bem garantidos que nosso país possui, ao liquidarem-se as transações de um forte comercio de importação e exportação, de cujo movimento me fiz o centro, além do quinhão proporcional que a outros sócios tocara em partilhas”. É como relata a aquisição de sua riqueza.