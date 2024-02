Durante ao menos dez anos, foi a Marquesa uma grande anfitriã. Ali solucionava questões políticas, fazia assistência social, socorria os necessitados e apoiava as obras pias. Ela faleceu a 4 de novembro de 1867, dez anos após a morte do segundo marido. Um de seus filhos, Brasilino de Aguiar e Castro, também conhecido como Brasilico, na partilha da herança que lhe coubera de direito, além de outras propriedades, tornou-se o único dono da antiga “Chácara do Ferrão”. Ali residiu e viveu até sua morte, ocorrida em 1891. Como sói acontecer, após a morte da mãe, a herdade passou a ser conhecida como “Chácara do Brasilico”.

A caridade foi o alvo de todas as atividades desenvolvidas pela Marquesa desde o seu casamento com o Brigadeiro e, principalmente, a partir de sua viuvez. Por esse motivo, seu túmulo no Cemitério da Consolação ainda hoje é sempre ornamentado com flores naturais e é ponto de constante peregrinação. Sua vida foi muito mais do que a paixão recíproca mantida com o jovem e impulsivo primeiro Imperador do Brasil.