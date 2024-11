Opinião | G-20 e a corrupção: onde posicioná-la no tabuleiro global?

O “G20″ é um fórum internacional para cooperação econômica. Conta com 19 países e dois blocos regionais: União Europeia e União Africana – responsáveis, em todo o mundo, por 85% do PIB, 75% do comércio e 2/3 da população (Brasil, 2024). Seu objetivo é pensar sobre questões macroeconômicas e temas de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, questões climáticas, recursos energéticos, agricultura, saúde e corrupção.

A cada ano, um país membro preside o grupo. Este país promove encontros de grupos de trabalhos sobre os diversos temas reunindo representantes dos governos até chegar à reunião de cúpula com os chefes de Estado e de governo. Entre 1º de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024, o Brasil preside esse grupo. Durante esse ano, com o slogan “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável”, o Brasil direciona atenção para a cooperação global no desenvolvimento, sustentabilidade e em questões sociais.

Feita essa contextualização, o que esta coluna tem a ver com o G20? Respondo: este artigo tem por objetivo apontar o contexto do G20 atual, verificando quais foram os temas prioritários e em que lugar o enfrentamento à corrupção foi posicionado por esse fórum.

Ao analisarmos os principais temas veiculados, encontramos: i) reforma na governança de instituições globais: como o Conselho de Segurança da ONU, FMI, Banco Mundial, e OMC, ii) compromissos com sustentabilidade e meio ambiente: transição energética para economia de baixo carbono, criação da Coalizão Global de Planejamento Energético, fontes renováveis, bioeconomia – bases para a COP 30 em 2025 em Belém-PA, (iii) inclusão digital, governo online e uso da inteligência artificial como um debate mundial; iv) taxação de grandes fortunas para financiar ações de combate à fome, v) integridade da informação, enfrentamento à desinformação, como fatores que influenciam a economia digital; vi) combate à fome: lançamento da aliança global contra a fome e a pobreza. Tais pautas também foram temas debatidos por atores não governamentais no chamado “G20 Social” que reúne sociedade civil, think tanks, mulheres, juventude, trabalho, cidades, business, ciências, startups, parlamentos, tribunais de contas, cortes supremas, oceanos e favelas.