Governo Lula nomeia 18 novos superintendentes da PF, nove são mulheres

Nova sede da PF em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta quinta-feira, 19, os novos superintendentes de 18 unidades regionais da Polícia Federal. Nove superintendências serão dirigidas por delegadas. Nunca as mulheres ocuparam tantos cargos de gestão áreas estratégicas da corporação.

O Estadão já havia antecipado, no último dia 10, os nomes de 26 novos chefes da Polícia Federal, inclusive as delegadas agora nomeadas. Elas vão dirigir a PF no Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba, Alagoas e Minas Gerais.

Ainda falta a nomeação de outros nove superintendentes. Os atos de designação dos 18 chefes da PF foram formalizados pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, e publicados no Diário Oficial da União desta quinta, 19. No mesmo documento, foi divulgada dispensa em massa de 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal.

Durante sua posse, o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues enfatizou o espaço conquistado pelas mulheres na instituição. "É o maior número de superintendentes mulheres da história."

A delegada presidente da Federação Nacional dos Delegados de Policia Federal e do Sindicato dos Delegados da PF em São Paulo endossou: "Excelente sinalização a indicação de nove delegadas de Polícia Federal para assunção dos cargos de Superintendentes Regionais da PF".

Além de chefiar nove superintendências regionais, as delegadas já assumiram postos sensíveis em duas das principais diretorias da PF - a Corregedoria-Geral e a Diretoria de Ensino.

O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Luciano Leiro, ressalta ainda ‘aproveitamento’ de delegados do próprio Estado para as indicações. “Entendemos que essa é uma linha que deve ser seguida, realmente, porque aproveita os colegas da casa, do próprio Estado, que conhece o Estado. Isso motiva bastante os colegas que são daquela unidade”, explica.

Veja a lista dos novos 18 superintendentes da PF

1. Larissa Freitas Carlos Perdigao, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte 2. Agnaldo Mendonça Alves, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul 3. Larissa Magalhaes Nascimento, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Rondônia 4. Aletea Vega Marona Kunde, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Santa Catarina 5. Leandro Almada Da Costa, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro 6. Marcela Rodrigues De Siqueira Vicente, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Goiás 7. Aline Marchesini Pinto, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Sergipe 8. Antonio De Padua Vieira Cavalcanti, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Pernambuco 9. Sandro Rogerio Jansen Castro, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Maranhão 10. Ligia Neves Aziz Lucindo, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Mato Grosso 11. Reginaldo Donizetti Gallan Batista, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Tocantins 12. Christiane Correa Machado, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal na Paraíba 13. Luciana Paiva Barbosa, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Alagoas 14. Rogerio Giampaoli, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em São Paulo 15. Rivaldo Venancio, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Paraná 16. Jose Roberto Peres, para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal no Pará 17. Umberto Ramos Rodrigues, para exercer a função e Superintendente Regional de Polícia Federal no Amazonas 18. Tatiana Alves Torres para exercer a função de Superintendente Regional de Polícia Federal em Minas Gerais