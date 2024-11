Trata-se de uma tendência mundial. No Brasil, outros estados já possuem algum tipo de restrição e, onde ainda não há lei, as próprias escolas têm regulamentado o tema. O fato me inspirou a escrever, mais uma vez, sobre a nossa epidemia de conexão: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, e-mail, WhatsApp e, agora, IA. Minha tese — ainda que leiga no assunto — é que o nosso cérebro não está preparado para essa enxurrada de estímulos sensoriais.

Estamos cada vez mais mergulhados no mundo digital e desconectados do mundo real. Evidências científicas sugerem que o tempo gasto nos smartphones interfere no sono, na autoestima, no humor, nos relacionamentos, na memória, na criatividade e na produtividade, entre outros problemas.

Vou além. Como o fenômeno da hiperconexão é relativamente recente, acredito que poderá gerar problemas fisiológicos e emocionais de longo prazo que ainda nem foram detectados pelos especialistas. Lembro-me da época em que quase todo mundo fumava. Era charmoso. Fumava-se nos escritórios, nos restaurantes e até dentro dos aviões. Apesar de o cigarro ter sido banido dos voos em 1997, até pouco tempo as poltronas dos aviões ainda ostentavam cinzeiros. Não havia uma consciência plena dos malefícios do cigarro, tal como pode estar acontecendo com o vício na conexão.

Não me parece que somos programados para viver em constante alerta, recebendo estímulos a todo momento. Mesmo que as mensagens não tratem de problemas ou trabalho, o simples fato de acessá-las e respondê-las gera ansiedade e estresse. Como consequência, nosso organismo libera o hormônio cortisol, que desencadeia reações fisiológicas, como pequenos picos na pressão arterial, na frequência cardíaca e nos níveis de açúcar no sangue. Essas reações — fundamentais para situações de perigo, como as enfrentadas pelos nossos ancestrais no tempo das cavernas — tornam-se prejudiciais quando se tornam parte da rotina diária.