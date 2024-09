Já o Molestamento Sexual se caracteriza quando alguém comete o que o código chama de “ato libidinoso”, como tocar, apalpar e tentar forçar um contato sexual sem a reciprocidade da outra pessoa. Recentemente houve um caso rumoroso em prédio comercial de alto padrão, em Fortaleza, com a imagem filmada do homem tocando as mãos e depois os seios de uma moça no elevador. Ela chorando copiosamente. Ele saiu indiferente ao efeito do seu ato. A imprensa chamou isso de Assédio. Está errada. Isso foi um Molestamento, uma Agressão Sexual. Os advogados do homem alegaram que ele apenas tentou “alertá-la aos riscos do tabagismo”. Como é que é, cara pálida? Dá para repetir?

O presidente Lula demitiu seu ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) no começo de Setembro por suposto comportamento de assédio sexual, documentado e vazado por uma ONG, Me Too, que o ministro defenestrado promete processar. Mas rumores sobre seu comportamento circulam há meses pelos cantos de Brasília. A Imprensa noticiou que sua colega e ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) também sofreu os tais “atos libidinosos”, perpetrados pelo colega, com contatos e atos físicos não consentidos. Mais impressionante foi o relato de uma professora, que relatou ter sido bolinada “com vontade” debaixo de uma mesa em evento onde Silvio Almeida sentou-se a seu lado, em 2019. Isso não foi Assédio. Se comprovado, é bem pior que um assédio.

Quando uma pessoa faz uma denúncia de Assédio ou qualquer crime sexual, vai se deparar com diversos tipos de agressão e descrédito, tentando negar e minimizar a alegação feita. Talvez o efeito mais cruel seja a própria pessoa que sofreu a agressão duvidar se aquilo ocorreu ou foi “um exagero” de sua parte. Como no caso do agressor de Fortaleza, a reação é de Negação: “Estava só ajudando a moça”, junto com a minimização - ela que interpretou mal a preocupação do homem com a sua saúde. Finalmente, a manobra antiga de culpar a vítima: “ela que estava com vestido curto”; “ela que provocou” e assim por diante.

Quem já leu meus textos sabe da minha implicância com a cultura Woke de vitimização e cancelamentos de pessoas e biografias por suposto comportamento inadequado, ou de “direita”. Esse texto fala do assunto pelo ângulo de quem sofre a violência. O ângulo da vítima, que ainda ouve que deve “parar de mimimi”. Um ataque que a própria ministra recebeu é a divulgação de troca de mensagens com Sílvio, de Agosto para cá, mostrando que eram amigos. A insinuação é clara: se eu estava fazendo isso, por que ela é simpática nas mensagens? Aí eu resolvi meter a minha colher nesse assunto.