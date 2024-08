O Código Eleitoral (Lei 4737/65), de sua parte, garante, por meio de seu artigo 234, que ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, impondo limitações à prisão no período eleitoral, a fim de assegurar o livre exercício do voto e o equilíbrio da disputa, evitando a interferência no resultado das eleições.

Quer dizer, nessa linha a protetiva, a legislação eleitoral (artigo 236) impede a prisão de eleitores a cinco dias das eleições e até quarenta e oito horas após o pleito, salvo em flagrante delito, por desrespeito a salvo-conduto ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável.

Igual proteção é estendida a candidatos a cargos eletivos nos quinze dias que antecedem as eleições, cuja regra também se aplica aos mesários e fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 236 do Código Eleitoral.

Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, ou quando é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, conforme dicção do artigo 302 do Código Penal.