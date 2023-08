Jair Renan está ‘surpreso, mas tranquilo’, diz defesa após buscas da Polícia por estelionato

O filho '04' de Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto em fevereiro de 2021. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

O filho ‘04′ do ex-presidente Jair Bolsonaro está ‘surpreso, mas absolutamente tranquilo’, após ser alvo de buscas da Polícia Civil do Distrito Federal no bojo de inquérito sobre supostos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em nota, o advogado Admar Gonzaga informou que Jair Renan não foi conduzido a prestar depoimento, nem foi alvo de qualquer outra medida cautelar.

Segundo Gonzaga foram apreendidos, na casa do filho de Bolsonaro em Balneário Camboriú (SC), ‘um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares’.

Jair Renan é um dos alvos da Operação Nexum, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão na manhã desta quinta, 24. O inquérito mira o suposto uso de laranjas e empresas fantasmas para a lavagem de dinheiro.