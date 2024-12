José Carlos Dias, a democracia e a liberdade

A biografia do advogado criminalista José Carlos Dias, de 85 anos, será lançada na próxima quinta, 12, em São Paulo. Democracia e liberdade: a trajetória de José Carlos Dias na defesa dos direitos humanos preenche 238 páginas com detalhes da vida e atuação de um dos nomes mais destacados da advocacia do País.

Democracia e Liberdade conta passagens de um advogado impetuoso e destemido, que desafiou os verdugos da repressão.

Livro 'Democracia e Liberdade: a trajetória de José Carlos Dias na luta pelos direitos humanos', de Ricardo Carvalho e Otávio Dias Foto: Reprodução/Editora Alameda

PUBLICIDADE Ele teve uma atuação corajosa durante o regime de exceção. Muitas vezes testemunhei seus passos firmes na escuridão dos porões. Ele não claudicava. Em meio a uma etapa da nossa História em que advogados, juízes e promotores diziam amém ao arbítrio e o habeas corpus não passava de singela peça decorativa, Dias não recuava jamais na busca por informações e o resgate de prisioneiros políticos sequestrados pelos órgãos de segurança.

Foi secretário de Estado da Justiça do governo André Franco Montoro, nos anos 1983, depois ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso. Integrou a Comissão Nacional da Verdade (gestão Dilma Rousseff).

O livro começou a ser escrito pelo jornalista Ricardo Carvalho, que definia o projeto como uma reportagem biográfica. Com a morte repentina de Carvalho, em 2021, o livro foi concluído pelo jornalista Otávio Dias, filho de José Carlos.

José Carlos Dias foi secretário de Estado da Justiça do governo Montoro, ministro da Justiça de FHC e integrou a Comissão Nacional da Verdade Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O advogado teve uma participação ativa no processo de redemocratização. Sua história se mistura à do País desde 1960, quando ingressou na Faculdade Direito da USP, nas Arcadas do Largo São Francisco. São mais de 60 anos de batalhas nos tribunais.

“Sem liberdade não vale a pena viver”, depõe José Carlos Dias, membro da Comissão Arns, fundada em 2019 em meio à tentativa de desmonte do Estado Democrático de Direito no governo Bolsonaro.

Com a palavra, o repórter Ricardo Kotscho. “Convivi por muitos anos com o incansável doutor José Carlos na Comissão Justiça e Paz, sob o comando do cardeal do povo Dom Paulo Evaristo Arns. Fui testemunha de muitas histórias contadas neste livro, que faz justiça a quem tanto se dedicou à Justiça do nosso país, no seu escritório, nos tribunais e nos governos a que serviu, em especial nos momentos mais dramáticos da ditadura.”

Na orelha do livro, Kotscho sugere. “Leiam este livro, que não é de autoajuda, mas de alta ajuda para não perdermos a fé no futuro do nosso país.”

SERVIÇO

Livro: Democracia e Liberdade: a trajetória de José Carlos Dias na luta pelos direitos humanos

Autores: Ricardo Carvalho e Otávio Dias

Editora: Alameda, 2024

Preço: R$ 89 (238 págs.)

Lançamento: 12 de dezembro, às 19h, na Pasquale Cantina, em São Paulo