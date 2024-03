Juiz manda penhorar dinheiro de venda dos livros de Olavo de Carvalho para indenizar Caetano

A dívida de Olavo com Caetano já somava R$ 3.372.608,33, segundo atualização em 2022. A condenação do escritor lhe impunha um pagamento de R$ 40 mil por danos morais, mas o montante foi acumulando em razão do não cumprimento da ordem de retirada das postagens, sob pena de multa diária.

A decisão de Pedrosa Lopes atinge diretamente a Editora Record, que publicou os livros de Olavo. A empresa informou à Justiça que os valores arrecadados com os livros do guru do bolsonarismo, atualmente, totalizam R$ 8.016,40.

Ao deferir o pedido da defesa de Caetano, o juiz Guilherme Pedrosa Lopes ponderou que, enquanto não for finalizado o inventário de Olavo, todos os bens de seu espólio respondem pelas dívidas contraídas pelo guru. Assim, a execução da sentença da ação movida por Caetano deve permanecer direcionada ao espólio.