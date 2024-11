Justiça manda indenizar coletor de lixo que contraiu leptospirose em serviço

A decisão foi dada pela juíza Milena Barreto Pontes Sodré, da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo, que reconheceu o nexo entre a doença e a atividade profissional.

De acordo com o processo, o coletor alegou que contraiu leptospirose devido ao contato frequente com urina e fezes de ratos no exercício de suas funções. Após ser diagnosticado com a doença, o trabalhador obteve o auxílio-doença acidentário, o que lhe conferia estabilidade provisória no emprego por 12 meses após o término do benefício, conforme estipulado pela Lei 8.213/91.

No entanto, logo após retornar às atividades, ele foi dispensado, em violação ao direito de estabilidade.

A empresa, em sua defesa, negou a existência de ‘nexo causal entre a leptospirose e as atividades laborais do funcionário’. Argumentou que o trabalhador não operava em áreas alagadas ou durante períodos de enchente, condições que aumentariam o risco de exposição à doença.