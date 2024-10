Hoje, gostaria de compartilhar um desses paradoxos que tem me intrigado, em reflexão um tanto quanto filosófica, a partir de um raciocínio analógico.

Tenho me deparado com contínuas violações da Lei 4.092/08, também denominada Lei do Silêncio, que vigora em São Paulo, regulando o volume de som de acordo com os períodos do dia, tendo em conta o descanso e a saúde dos cidadãos. Bares - poderia citar vários - não têm nenhum escrúpulo em manter cantores, aliás, nada profissionais, diga-se de passagem, berrando suas músicas, até mesmo em detrimento das conversas que poderiam ser agradáveis, civilizadas e produtivas, não fosse o nível de alcoolização, o que se dá, pasmem-se, de segunda a segunda, o que, por sua vez, evoca uma preocupação lógica sobre o rendimento laboral e intelectual da Nação…

Comento, a propósito, um episódio ilustrativo, ocorrido recentemente durante a semana. Em torno da meia-noite, desci até o bar que fica na esquina do meu prédio, após ouvir, durante um bom tempo, cantorias, gargalhadas e conversas em alto tom, que vinham da calçada. Pedi, gentilmente, aos não tão jovens que ali estavam, que, por favor, entrassem no bar, se possível, e baixassem o tom, por respeito aos idosos, crianças e trabalhadores do prédio. Em princípio, concordaram, dizendo, porém, que estavam no bar - hoje as calçadas também fazem parte deles, e somos nós que devemos nos arriscar a caminhar na rua… - mas, assim que saí, um deles deu um grito. Retornei pacientemente e perguntei se conheciam a Lei do Silêncio e disse que era advogada. Um deles, também afetado pela cerveja, disse: “Não venha com carteirada... Todos aqui somos advogados”. Então, uma moça desculpou-se por todos. Não tinha como não pensar: se todos são advogados, dá para entender porque o país está assim…

Voltando ao paradoxo, enquanto a Lei do Silêncio é violada, outra “lei” do silêncio é imposta fora da lei.