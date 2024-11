No epicentro do tremor reside uma questão antiga da organização política do poder: a vinculação da Administração à lei, sobre a qual persistem controvérsias. A corrente clássica, inspirada pelos ideais da revolução francesa, advoga a tese da vinculação total, apegada ao conceito de lei como expressão da vontade geral. A corrente contemporânea, influenciada pelo constitucionalismo da segunda metade do século XX, sustenta que a vinculação do administrador deveria ser à Constituição. Entre ambas, há quem busque conciliar a rigidez objetiva da primeira (que privilegia o papel dos órgãos de representação política como motor de criação do direito) com a flexibilidade principiológica da segunda (que pressupõe papel ativo do Judiciário na definição do sentido do texto constitucional).

Esse debate se expressa diariamente nos conflitos entre Administração e particulares. No contencioso regulatório, por exemplo, agências frequentemente invocam a Constituição como referencial normativo para a edição de regulamentos. E fazem-no muitas vezes com base em preceitos abertos, buscando um salvo-conduto hermenêutico para ampliar a sua atividade normativa e fiscalizatória. Esse teste voluntarioso das fronteiras do Direito convida os administrados à judicialização, sobretudo quando estão em jogo temas sensíveis como produção e comércio.

Essa contenda não se notabiliza pela paridade de armas, contudo. Segue intacta, por exemplo, a possibilidade de suspensão de liminares concedidas contra a Administração (Lei 8437/1992). Suspensão monocrática e com base em requisitos propositadamente fluidos, que expressam verdadeira Razão de Estado – e que, como tal, deveria ser invocada em situações excepcionais, e não como atalho recursal para cassar decisões desfavoráveis à Administração, como ocorre com frequência. Administrados não têm essa prerrogativa, ainda que liminares concedidas contra os seus interesses possam ter efeitos sérios sobre práticas comerciais estabelecidas no tempo, complexos arranjos contratuais, enfim.

A boa notícia é que os administrados se investiram nos anos recentes de novos fundamentos legais para conter o que por vezes se apresenta como ímpeto arbitrário da Administração, de quem hoje a lei exige um esforço argumentativo mais sofisticado para justificar a atividade normativa/executiva. Os exemplos mais notórios são a lei de liberdade econômica e as alterações à lei de introdução das normas do direito brasileiro.