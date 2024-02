Mindset 3 Frustração

Os gurus da Autoestima saem por aí gritando que a Felicidade depende diretamente, claro, de nossa Autoestima: se você se amar o suficiente, tudo vai funcionar bem em sua vida. Esse senso comum vem desde as últimas décadas do século passado, o que gerou algumas fornadas de pais muito preocupados com a autoestima de seus rebentos. Não há nada de errado com a ideia, o problema começa a surgir quando cuidar da autoestima vira criar uma bolha onde a criança não pode sofrer nenhuma frustração. Nem derrota. Temos gerações de pessoas que, se não podem fracassar nem cometer erros, ficam paralisados em casa e vivem em um mundo virtual onde tudo dá certo o tempo todo. Bella às vezes cheira o arbusto por tempo demais ou quer ir dar uma cheirada na moça que passa na rua com o olhar meio assustado. Bella é o ser mais doce do planeta e tem medo de um Chiwawa (também tenho), mas tem uma cara meio ameaçadora. Tem gente que não gosta e tem medo. Ela, então, toma um puxão na trela se quer ir abanar o rabo para a desconhecida. O passeio vai bem se ela pode respeitar os limites e, às vezes, fracassa diante de chuva ou outra condição atmosférica. Sem limites e frustrações, não há aprendizado. Bella não parece ter problemas de autoestima.

Mindset 4 “Outridade”

Esse mindset depende do ítem anterior: uma condição de nossa vida atual é ligar a sensação de Felicidade com a capacidade de se colocar acima e adiante de qualquer outro interesse na vida. Ouvimos frases do tipo: a sua prioridade é você! Você merece! Vá atrás de seus sonhos! e assim por diante. Isso significa que o Autocuidado é uma coisa, em si, negativa? Claro que não. Olhando o ítem acima da capacidade de conexão, não é difícil concluir que, estabelecer conexão com você mesmo e seu corpo pode e deve ser uma fonte de Felicidade. Mas nessa época de gigantescos Egos e gigantescos Eus, não dá para mensurar uma melhora dos índices de felicidade nessas pessoas fascinadas em mostrar nas Redes Sociais como são bárbaras e como sua Felicidade é ruidosa. E de plástico. Elas são mais felizes? A ciência diz que não.

Parece que a Outridade, ou a Alteridade, gera uma sensação mais sólida e mais legítima de Felicidade, ou seja: proporcionar felicidade ao Outro gera mais recompensa do que ficar imerso no gigantesco Eu que come o mundo. Quando eu chamo a Bellinha para passear, a alegria dela aos pinotes é uma fonte segura de Felicidade para o passeio. Os segundos que vão do convite até a trela são muito legais e produzem efeito duradouro em mim, assim como ver pessoas queridas felizes. Um modelo de Felicidade.