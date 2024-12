Opinião | Litigância de má-fé, a degradação da Justiça

O Código de Processo Civil (CPC), nos artigos 79 a 81, define a litigância de má-fé como alegações contrárias à lei ou a fatos obviamente verdadeiros; manipulação da verdade; uso do processo judicial para fins ilícitos; ação imprudente em qualquer fase do processo; e recursos com intuito de procrastinação.

As penalidades incluem multas de 1% a 10% do valor da causa, podendo chegar a até 10 vezes o salário mínimo, além de indenização à parte lesada, honorários advocatícios e despesas processuais.

A litigância de má-fé compromete a integridade do judiciário, gerando atrasos e custos desnecessários. Advogados devem instruir seus clientes a agir com boa-fé e transparência, evitando práticas desleais.