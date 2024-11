Ao ressaltar a importância da reciclagem, reconheci que esse processo industrial hoje não consegue acompanhar o ritmo da produção de resíduos, que tem crescido exponencialmente nas últimas décadas. Sendo assim, com relação aos plásticos de uso único, propus colocar em prática os objetivos da não geração e da redução preconizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nesse sentido, meu relatório favorável ao projeto de lei procura resolver o problema de maneira factível, propondo nada além do que já vem sendo desenvolvido em muitos lugares do mundo. Diversos países e a União Europeia (UE) avançam no regramento de banimento do plástico. Recentemente, o Congresso do Chile aprovou projeto de lei que tem como objetivo proibir o comércio e a utilização de embalagens recipientes de plástico descartável e não biodegradável.

Meu parecer também aponta que a União Europeia estabeleceu, por meio da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, regras de banimento ou de grandes restrições ao plástico de uso único, a depender do tipo de produto, vigentes desde 2021.

São regras que atacam a principal fonte geradora de poluição plástica. Este é mais um relatório aprovado na nossa luta legislativa por leis que defendem saúde para nosso povo e combatam a poluição. Vamos reduzir a produção e o uso de plástico no Brasil com políticas públicas e legislação efetivas e sustentáveis.