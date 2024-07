Donald Trump, estava ainda no início do seu discurso quando um movimento de cabeça instintivo salvou sua vida. Esse gesto, uma reação quase inconsciente, desviou a trajetória de um projétil que, sem dúvida, tinha o potencial de ser fatal.

O atirador, Thomas Matthew Crooks, posicionado a uma distância considerável de mais de 120 metros, escolheu para sua tentativa nefasta um fuzil AR-15, uma arma notoriamente associada a incidentes de violência de alto perfil nos Estados Unidos. A escolha dessa arma específica não foi aleatória; sua capacidade de disparar projéteis a velocidades que ultrapassam a barreira do som faz dela uma ferramenta destrutiva nas mãos erradas. Além disso, a conformação desse armamento permite que mesmo em longas distâncias possua precisão.

A única justificativa para o alvo não ter sido acertado é o movimento que Trump fez com a cabeça milésimos de segundos antes. A impressão de “filme de Hollywood” fica por conta da dissociação do barulho dos disparos e da reação ao impacto de Trump. Facilmente explicado pelo deslocamento do projétil em velocidade acima do som que significa dizer: se você ouviu o som do disparo provavelmente não foi atingido de forma fatal. Literalmente o projétil chega antes do som.

A capacidade do fuzil AR-15 de infligir danos não se limita apenas ao impacto direto de seus projéteis. A energia liberada pelo disparo é tão significativa que pode causar danos catastróficos além do contato direto, através da onda de choque gerada pela velocidade do projétil. Dentro do organismo existe a formação de uma cavidade durante a passagem do projétil, que é bem maior que o seu próprio calibre. É como se uma “bomba” explodisse dentro do corpo.