Ministro nega suspender execução da pena de 27 anos para empresário da chacina de Unaí

Pimenta é apontado como intermediário da contratação de matadores de aluguel que executaram os servidores do Ministério do Trabalho a mando do fazendeiro Antério Mânica e de seu irmão Norberto Mânica. Ele foi preso em fevereiro deste ano, após o STJ determinar, em setembro de 2023, o início do cumprimento provisório das penas dos envolvidos no crime.

A decisão foi proferida no bojo de um recurso em que a defesa de Pimenta contesta a decisão da Quinta Turma do STJ. Na avaliação dos advogados de Pimenta, não seria possível a execução imediata da condenação estabelecida pelo tribunal do júri.

Ao analisar o caso, Og Fernandes citou decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Feeral, que cassou um acórdão do STJ que afastava a aplicação de artigo do Código de Processo Penal que prevê o início da execução provisória no caso de condenação do júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão.

O relator então lembrou que o empresário foi condenado pelo tribunal do júri a 27 anos de reclusão pela participação no crime, levando a Quinta Turma - após decisão do Supremo abrir caminho para a prisão dos envolvidos - determinar imediato cumprimento provisório da pena.