Moraes atende PF e prorroga pela nona vez inquérito sobre milícias digitais que atinge Bolsonaro

O despacho cita que há “diligências ainda pendentes”, sem especificar quais. É a nona vez que o prazo para conclusão da investigação é estendido com a mesma justificativa.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal , prorrogo por mais 90 (noventa) dias a presente investigação”, escreveu o ministro.

Moraes atendeu a pedido do delegado Fábio Alvarez Shor, que conduz o inquérito e pediu, em dezembro, mais tempo para concluir o caso.