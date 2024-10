Como explicar que o incêndio que se propagou pelo Brasil nas últimas semanas, destruindo lavouras, matas nativas e ameaçando condomínios de luxo, não tenha gerado comoção? O que era mais urgente para o país? Participar com grandes comitivas de reuniões estéreis em Nova Iorque ou conclamar todos os brasileiros para um acerto de contas com a natureza espoliada?

Dentre as ameaças que podem ser vislumbradas no futuro próximo, estão a fome, a seca, a eliminação da biodiversidade. Tudo antecedido pela imensa e crescente migração dos refugiados do clima. Contam-se aos milhões. Calcula-se que, a partir de 2008, eles somem vinte e dois milhões.

As parcelas arruinadas e empobrecidas do mundo costumam infligir às sociedades relativamente mais estáveis e ricas esse flagelo. A elevação do nível do mar vai desalojar cerca de treze milhões de americanos, um percentual reduzido em relação à população total da hegemonia democrática do Ocidente. A belíssima Miami, destino de tantos brasileiros endinheirados, vai ser inundada. New Orleans vai perder meio milhão de habitantes.

Os Estados Unidos são ricos. Poderão suportar essas ameaças cada vez mais próximas. E o que dizer dos países menos desenvolvidos e mais empobrecidos do mundo? As nações menos resilientes são aquelas que foram as mais exploradas em seus recursos naturais pelos que obtiveram melhores condições materiais de existência.