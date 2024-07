Iniciando o alerta pelo Direito de Família, na celebração do casamento, tradicionalmente conhecida por todos no sistema vigente, o Anteprojeto de Reforma do Código Civil propõe a facilitação do processo de habilitação e da celebração do casamento (art. 1.525 e ss). Introduz a forma virtual no procedimento pré-nupcial, dispensando testemunhas e o chamado Juiz de Paz, passando o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais a exercer dupla função: formalizador e registrador da vontade das partes, inclusive se o nubente for portador de deficiência mental ou intelectual que reduza o seu discernimento (art. 1.533 e ss).

Onde está a segurança jurídica que se espera em um contrato tão especial e com tantos efeitos jurídicos pessoais e patrimoniais?

Na dissolução do casamento, que está muito bem regulamentada, inclusive recentemente, pelo Código de Processo Civil, o que é mais chocante no Anteprojeto é a sua qualificação como um direito impositivo.

A intenção do Anteprojeto é de implementar um sistema de divórcio por pedido unilateral que rechaça a participação do outro cônjuge. Isto se vê na justificativa do Anteprojeto da qual consta que “incorporou-se o PL nº 3.457/2019 (de autoria do senador Rodrigo Pacheco), consagrando o divórcio impositivo ou unilateral, o que resultará em efetiva e concreta desburocratização, porquanto independe da aquiescência da outra parte, dispensando-se até mesmo a lavratura de escritura pública.”