Não é possível que um órgão que deveria ter a magnitude do Ministério da Justiça com sua Secretaria Nacional de Segurança Pública acredite, seriamente, que com esse “kit” miserável (repita-se: base policial, viatura, duas motos, um drone e armas não letais) vai conseguir abalar minimamente as estruturas do crime organizado nos territórios por ele já dominados e conquistados – e pior, dizer que o “kit” é decorrente de uma análise técnica e científica...? Mas quem elaborou essa análise? Qual foi o critério? Não se trata aqui de, nas palavras do Presidente Lula, o “direito” do bandido de assaltar e roubar um celular para vende-lo e poder tomar cerveja. A coisa é bem pior! Trata-se de Crime organizado!

Integrantes das Facções Criminosas devem estar rindo à toa ao ler a matéria publicada com os projetos do Governo para o seu enfrentamento. Enquanto o Governo gasta dinheiro do contribuinte comprando armas “não letais”, para agir “carinhosamente” contra os criminosos inescrupulosos e violentos; os policiais serão recebidos com disparos de Fuzis AR-15, metralhadoras e outras armas de altíssimo poder letal, comprados clandestinamente, com o dinheiro do próprio crime. As bases policiais então serão alvejadas, metralhadas, tanto quanto as viaturas e as motos. Quanto aos policiais designados para morrerem como heróis, que Deus os tenha...É o Estado querendo proteger os criminosos violentos com o consequente sacrifício de Homens da Lei, policiais corajosos que deixarão seus filhos órfãos e suas mulheres viúvas.

Evidente que para muito além das formas violentas, há outras tantas atividades criminosas de colarinho branco que fomentam aquelas e merecem redobrada atenção das autoridades; mas por ora ficam de lado por não serem objeto dessa curta análise. Obviamente que não seria possível, tampouco aqui, em poucas linhas, pretender indicar todas ou melhores soluções para combater o crime organizado, mas com certeza, não será com o tal “kit”, que haverá mínima eficiência, ele só se fortalecerá.

De qualquer forma, o enfrentamento ao crime organizado violento exige muito, mas muito mais preparo do que esse tal “kit”, para lá de amador, que chega a ser ridículo e infantil. É importante acentuar que as organizações criminosas se desenvolvem a partir da ineficiência do Estado e, quanto mais se acentua essa ineficiência, mais elas crescem e formam o chamado “Estado Paralelo”.

Em primeiro lugar, é necessário alto investimento, para muito além dos R$ 1.149 milhão/kit. É preciso desenvolver um trabalho minucioso de inteligência realizado a partir de softwares que podem ser criados e aprimorados especificamente para o conhecimento profundo das estruturas e das análises do funcionamento das Organizações Criminosas, como chefias, subchefias, “operários”, terceiros envolvidos, laranjas, ocupações territoriais, células (“Sintonias”), atividades em cada território, métodos de lavagem de dinheiro etc. (Há que se considerar que Polícia e MP já tenham conhecimento de muitos desses aspectos).