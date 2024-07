Preservando o maior interesse da criança e as relações familiares, em 2011 foi acrescentado o parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, que assegurou o direito dos avós de conviverem com os seus netos. Isso significa que, mesmo em caso de separação ou conflito entre os pais, a convivência dos netos com os avós deve ser assegurada.

Caso os pais sejam divorciados, é de conhecimento da sociedade que o outro genitor, que não reside com o filho, possui o direito de conviver com a criança. Outro ponto importante é que, independentemente da guarda, os avós também possuem o direito de receber informações sobre os seus netos, como saúde, educação e bem-estar. Sem justo motivo, os pais não podem restringir o contato com os netos, já que a legislação brasileira assegura o direito à convivência familiar, protegendo tanto os netos quanto os avós.

Nessa vertente, o Estatuto da Criança e do Adolescente institui que é um direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. A proibição de contato, de visitação e restrições injustificadas podem gerar consequências jurídicas, considerando que os avós também são amparados pela Lei de Alienação Parental (Lei 12.318/2010). De acordo com a Lei 12.318/2010, são formas de alienação parental dificultar o exercício da convivência familiar, apresentar falsa denúncia contra os avós e se mudar para local distante com o intuito de dificultar a convivência da criança e do adolescente com os avós.

Apesar da lei proteger o direito dos avós com os seus netos, o direito de convivência não é absoluto. Violência e descuido com os netos, na ocorrência de maus-tratos ou de negligência, são situações de justo motivo para impedir a convivência dos avós, preservando, dessa forma, a integridade, segurança e direitos da criança. Do mesmo modo que a convivência com os avós pode ser restringida em caso de maus-tratos com os netos, os pais também podem perder a guarda de seus filhos caso não proporcionem a segurança e o cuidado que as crianças merecem. Quando comprovado o abandono, a incapacidade ou a violência por ambos os pais, os avós podem pedir a guarda de seus netos, momento em que poderão ser reconhecidos legalmente como principais responsáveis pela criança.