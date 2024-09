Não é uma tarefa simples. Em diversos países, o X da questão é a conversão da tecnologia desenvolvida em negócios que sejam viáveis e ao mesmo tempo tragam impacto socioambiental positivo. Aqui contamos com um importante trunfo para essa missão: o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, o Spai, um seleto grupo de espaços de interação que está próximo dos grandes centros de ciência paulista.

A plataforma completa 10 anos em 2024 e, atualmente, conta com 48 ambientes credenciados, espalhados por todas as regiões do Estado, alguns já instalados no que chamamos de território de conhecimento. São parques tecnológicos, centros de inovação tecnológica e incubadoras de empresas de base tecnológica, onde cotidianamente milhares de pessoas e startups interagem com inovação correndo nas veias.

Historicamente, o Governo do Estado de São Paulo apoia o Spai por meio de programas de fomento da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e recursos do orçamento estadual. Neste ano, porém, o governador Tarcísio de Freitas vai injetar R$12 milhões adicionais para aprimorar a gestão e operação desses ambientes. O recurso permitirá ainda o aperfeiçoamento da integração e sinergias estratégicas do Sistema.

O Spai vai além de fomentar novos empreendimentos, como as chamadas startups. Queremos que estes espaços sejam locais de experimentação de novos modelos de financiamento e alavancagem de soluções. Desejamos que a inovação esteja nas ideias, na reformulação dos modelos de aceleração de soluções, na revisão sobre a forma de pensar as cidades, na inclusão de grupos da população ainda não atendidos. Afinal, o Sistema como espaço de inovação deve acompanhar e responder aos maiores desafios da sociedade contemporânea.