Para contestar a inclusão indevida na lista, a pessoa e seus advogado devem apresentar uma petição à CCF, que é um órgão independente responsável por revisar casos de notificações indevidas. A CCF pode determinar que a notificação vermelha seja removida se concluir que a inclusão foi indevida ou que viola os regulamentos da Interpol. Contudo, dependendo da jurisdição, o indivíduo pode recorrer aos tribunais locais para impugnar a notificação, especialmente se houver suspeita de que ela foi emitida por motivos políticos ou injustos. E, em alguns casos, governos de outros países podem intervir diplomaticamente para ajudar na remoção da notificação, especialmente se acreditarem que o indivíduo é vítima de perseguição.

Devido ao número crescente de alegações de uso indevido, a Interpol tem sido pressionada a reformar seus processos para garantir que as notificações vermelhas sejam usadas de maneira justa e legal. Essas reformas incluem revisões mais rigorosas dos pedidos, maior transparência no processo de notificação e melhor proteção contra o uso indevido por parte de regimes autoritários. A inclusão indevida na lista da Interpol é uma questão séria que exige atenção legal imediata e suporte especializado para mitigar seus efeitos e garantir que os direitos da pessoa envolvida sejam protegidos.

A pessoa com seu nome na difusão da Interpol, por exemplo por um alerta vermelho “red notice” ou roxo, com dois crimes de que não é formalmente denunciada/acusada em um inquérito policial e/ou ação penal, consequentemente, terá um número de pena muito maior face aos crimes que supostamente cometeu ou para cumprimento de pena após o trânsito em julgado. E isso, pode cercear sua liberdade de forma ilegal e abusiva, por exemplo no primeiro interrogatório/audiência de custódia, onde o juiz do Tribunal do país requerido competente por um processo de extradição, pode determinar que a pessoa responda o processo de extradição até o transito em julgado e a sua entrega, seja detido em um presídio.

Vale destacar que a informação por parte de um país quanto à prática de crimes de uma determinada pessoa no formulário de pedido de inclusão na Interpol, por crimes que não correspondem à conduta individualizada da pessoa, e sobretudo a individualização dos crimes em que é acusada uma pessoa em um determinado país que decretou sua prisão preventiva, constitui excesso acusatório, tornando-se nulo o mandado de prisão internacional.

Conclui-se, portanto, que uma pessoa incluída na difusão da Interpol de forma ilegal e abusiva pelo país de origem que decretou, por exemplo, sua prisão preventiva, deve pleitear também de forma administrativa junto à Interpol, com sede em Lyon, na França, pelo fato de existir excesso acusatório.