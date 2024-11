As recentes eleições presidenciais norte-americanas, vencidas por Donald Trump, voltam a colocar os Estados Unidos no centro das atenções. Muitos acompanharam com atenção a corrida eleitoral e, por certo, aguardam com apreensão pelo novo projeto de poder que será instaurado na Casa Branca a partir de janeiro de 2025.

Para que se analise a hipótese sobre um possível declínio ou perda de protagonismo hegemônico dos norte-americanos no mundo, vale a reflexão sobre o processo de transição da fase de “globalização profunda” para a “desglobalização”, segundo o posicionamento do economista e diplomata Marcos Troyjo, autor consagrado na área e com larga experiência internacional.

Quando Thomas L. Friedman lançou o livro chamado The world is fat: a brief history of the twenty-first century, há duas décadas, a economia estava estabelecida em certo nivelamento entre países industrializados e emergentes. A produtividade eficiente era perseguida em meio a um gigantesco fluxo comercial “sem fronteiras”, estruturado e distribuído em uma difusa cadeia de suprimentos. Os produtos, de modo geral, eram compostos por componentes dos mais variados cantos do mundo. Produtos que poderiam ser classificados como made in the world.

Naqueles tempos, a eficiência econômica era a diretriz e o discurso era calcado ainda nos preceitos liberais da desregulamentação e da redução do peso da máquina estatal. Foi um período em que, como se sabe, muitas riquezas foram geradas e distribuídas, tanto quanto foram produzidas desigualdades. Testemunhou-se nessa fase o aumento do protagonismo econômico da Ásia, com destaque à China, que crescia à base de seu bônus demográfico e de seus baixos custos de produção.