Com a evolução da civilização trocamos a luta de gladiadores e o Coliseu por estádios de futebol, esportes olímpicos e shows de música, dentre outros. É verdade que lutas marciais e competições de luta livre ainda persistem, embora com menor grau de violência.

As formas de diversão se sofisticaram, invadiram inclusive o cenário político. A necessidade de chamar a atenção, dentre milhares de candidatos, faz com que as bizarrices ganhem forma cada vez mais inusitadas. E elas vêm inclusive daqueles que já estão no poder, mas pretendem continuar ou galgar maior espaço.

Recentemente, tivemos uma sucessão de projetos legislativos que ganharam a atenção da mídia graças a essas bizarrices, mas algumas maldosas. Do Congresso Nacional veio o projeto para punir como homicida as vítimas de estupro que fizessem o aborto legal. Ou seja, queriam transformar o aborto legal em ilegal e, mais ainda, queriam obrigar meninas a levar a termo uma gravidez indesejada, traumática, fruto de atos de violência. Mas esse não foi o único. Da Câmara Municipal de São Paulo surgiu a “brilhante ideia” de punir a caridade: doar comida para pessoas famintas seria proibido. O objetivo: desaparecer com os “moradores de rua”. Ora, é evidente o absurdo de projetos desta espécie, mas eles ganham espaço na mídia. Pior, seus autores passam a ser conhecidos e, com isso, conseguem se eleger. “Falem bem ou mal, mas falem de mim”, essa máxima se aplica perfeitamente na política.

As pessoas dão atenção para bizarrices; mas não para quem fala coisas sérias, em tom de voz normal. Tem candidato que fez campanha aos berros, com xingamentos, e foi eleito. Há momentos, em que a discussão dos grandes temas de interesse do país, cede espaço para a diversão: tudo vira um grande circo com os diversos atores executando os mais diferentes malabarismos para ganharem e manterem a atenção do grande público.