Esses números foram expostos em levantamento feito junto a uma amostragem de 144.000 devedores de nossa base de dados. O levantamento teve o objetivo de colher informações para a definição de estratégias de abordagem e formulação de acordos em condições acessíveis a esse público.

O peso do cartão de crédito e de seus juros rotativos no endividamento das pessoas, sobretudo entre as de renda mais baixa, explica a recente decisão do Governo Federal de estimular a portabilidade das dívidas dessa modalidade. Fica a dúvida quanto à eficácia da medida quando se consideram as condições de acesso desse público às negociações sobre a portabilidade junto a diferentes instituições financeiras e, mais do que isso, sua efetiva realidade financeira.

O fato é que o mercado de cartões de crédito mudou significativamente com o advento dos canais de distribuição fora do ambiente dos grandes bancos. Cada vez mais, é frequente a oferta do produto nas fintechs, em balcões de empresas do segmento varejista, companhias aéreas, pequenas financeiras e/ou na simples contratação de um seguro.

Para conquistar espaços e market share, essas entidades praticaram temerário afrouxamento no regramento tradicional de avaliação de riscos, a tal ponto que -- como mero exemplo – o beneficiário de auxílios governamentais e pessoas consideradas abaixo da linha de pobreza chegam a ter acesso a três ou mais cartões de forma simultânea, ficando expostos à ilusão do fácil acesso ao crédito, sem orientação suficiente para entender a repercussão de taxas de rotativos exorbitantes em seu já combalido orçamento mensal.