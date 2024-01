PF investiga se Abin monitorou desafetos de Bolsonaro e apoiou defesa de Flávio e Jair Renan

A Abin é o principal órgão do sistema de inteligência federal e tem como atribuição produzir informações estratégicas sobre temas sensíveis, como ameaças à democracia e às fronteiras, segurança das comunicações do governo, política externa e terrorismo.

A suspeita da PF é de uma instrumentalização da instituição no governo Bolsonaro. Na época, a agência era comandada pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi alvo de buscas nesta quinta-feira, 25, na Operação Vigilância Aproximada. Os policiais apreenderam computadores, documentos e pendrives na casa e no gabinete do deputado, inclusive um notebook e um celular da Abin. Ele era esperado para prestar depoimento nesta manhã. O deputado não retornou a reportagem do Estadão.

Sete policiais federais que auxiliavam Ramagem na Abin foram afastados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. Procurada pelo Estadão, PF não informou se eles também são investigados administrativamente, o que poderia gerar demissão.

Os investigadores já chamam o grupo de “organização criminosa”. “O grupo criminoso criou uma estrutura paralela na Abin e utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal”, diz um comunicado divulgado pela PF.