PF acha com ‘kid preto’ planilha do golpe com cinco fases de ‘pacificação’ e prisão de ministros

Intitulado ‘Desenho Op Luneta’, o arquivo estava em um pen drive apreendido com o ‘kid preto’ Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército. Ele consiste em “uma planilha detalhada que condensa informações acerca de um planejamento estratégico do Golpe de Estado”. O arquivo cita a prisão de ministros do STF e a necessidade de divulgar as ações do regime ‘autoritário’ que hipoteticamente seria criado após a ruptura.

O documento indica que os militares pretendiam tomar o controle do processo eleitoral e construir um gabinete de ‘crise’, sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Netto - proeminências do governo Bolsonaro - para restabelecer a “legalidade e estabilidade institucional”. Eles ainda pretendiam tentar arrastar o Superior Tribunal Militar para o golpe, com a “preparação de robusto arcabouço jurídico” que respaldasse as ações militares. A Corte militar nega qualquer ligação com o caso (veja a íntegra da nota ao final da reportagem).

O documento se soma à minuta golpista apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres como uma peça-chave no inquérito sobre golpe de Estado, fechando ainda mais o cerco à cúpula do governo Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal destaca o fato de que Hélio é um dos militares que esteve na reunião realizada no dia 12 de novembro de 2022 na casa do ex-ministro da Defesa Braga Netto - encontro no qual houve a aprovação da atuação dos ‘kids pretos’ para a operação que previa a prisão/execução de Moraes - consequentemente o mesmo grupo que planejava a morte de Lula e Alckmin.