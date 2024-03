PF espera EUA para decidir se incrimina Bolsonaro e aliados também por uso de certificados falsos

Uma das ‘possíveis vantagens indevidas’ aventadas pela PF seria a entrada dos investigados nos EUA, que exigiam a comprovação de vacinação contra a covid-19 para entrada naquele País durante a pandemia. Bolsonaro e seus aliados faziam declarações constantes contra a imunização.

No relatório final da investigação, a Polícia Federal detalha o passo a passo da fraude descortinada na Operação Verine: desde a ordem, de Bolsonaro, para que Cid providenciasse não só sua carteira de vacinação falsificada, mas também o documento da filha Laura; até a tentativa de acobertar o caso, com a destruição dos certificados que haviam sido impressos dentro do Palácio do Alvorada e a exclusão de dados do sistema do Ministério da Saúde.

Segundo a corporação, o modus operandi das fraudes era o seguinte: ‘a partir da solicitação da pessoa que queria se beneficiar com o certificado de vacinação ideologicamente falso, Cid encaminhava o pedido de inserção dos dados falsos para Ailton Gonçalves Barros, ex-major do Exército’; este, então, encaminha os dados do beneficiário e o pedido para o Secretário Municipal de Duque de Caxias, João Carlos de Sousa Brecha que, mediante suas credenciais de acesso, executava a inserções dos dados falsos no Sistema do Ministério da Saúde.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO