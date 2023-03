PF faz operação contra quadrilha do tráfico e mira desembargador federal e filho advogado

Desembargador Cândido Ribeiro, do TRF-1, investigado na Operação Habeas Pater; montante apreendido durante buscas realizadas pela PF nesta terça-feira, 14. A corporação não informou em qual endereço o valor foi encontrado. Fotos: TRF-1 e Polícia Federal

A Polícia Federal faz buscas na manhã desta terça-feira, 14, em endereços de Brasília, Belo Horizonte e São Luiz para investigar suposto envolvimento do desembargador Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e seu filho, o advogado Ravik de Barros Bello Ribeiro, com a venda de sentenças para investigados por tráfico de drogas. A ofensiva foi batizada 'Habeas Pater' e apura possíveis crimes de corrupção ativa e passiva.

Agentes cumprem, ao todo, 17 mandados de busca e apreensão - nove em Brasília, sete e BH e um na capital maranhense. Durante as diligências, foram apreendidos maços de dinheiro, mostram imagens divulgadas pelos investigadores. O montante ainda não foi contabilizado. A base da Operação da PF fica em Minas.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que também proibiu o acesso dos investigados a 'determinados locais', assim como o contato entre eles.

A ofensiva é deflagrada em simultâneo à Operação Flight Level 2, que investiga suposta quadrilha especializada em tráfico de drogas a qual o magistrado federal e seu filho estariam ligados. A investigação também apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Operação Habeas Pater investiga suposta corrupção ativa e passiva e mira desembargador e filho advogado. Foto: Polícia Federal

A 'Flight Level 2' cumpre dez ordens de prisão - cinco preventivas e cinco temporárias - e 25 mandados de busca e apreensão em endereços de Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. A Justiça Federal também determinou o sequestro de 17 veículos e sete imóveis ligados aos investigados, além de bloquear as contas bancárias e criptomoedas de 34 alvos da investigação, incluindo empresas.

A primeira fase ostensiva da investigação foi deflagrada em abril de 2021 para investigar suposto esquema de transporte de drogas em aviões privados. O inquérito foi aberto em outubro de 2020, após apreensão, no Aeroporto Internacional de Lisboa, de um avião executivo brasileiro, com 175 quilos de cocaína. A aeronave teria partido de Belo Horizonte.

Segundo a PF, apurações indicaram que os envolvidos na etapa inicial da operação seriam uma 'célula de uma organização criminosa maior voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros'.

Os investigadores identificaram compras de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos 'sem que os rendimentos declarados fossem suficientes para justificar o acréscimo patrimonial no período'. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as empresas envolvidas do esquema teriam movimentado mais de R$ 60 milhões.

Operação Flight Level 2 apreende joias e bolsas durante buscas nesta terça, 14.. Foto: Polícia Federal

Primeira fase da Operação Flight Level, aberta em 2021, investigou transporte de drogas em aviões privados. Foto: Polícia Federal

COM A PALAVRA, OS INVESTIGADOS

A reportagem busca contato com o desembargador e seu filho. O espaço está aberto para manifestações.

Em nota, o gabinete do magistrado afirmou que a operação corre em sigilo e que Cândido Ribeiro 'não tem nada a declarar'.