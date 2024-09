PF abre inquérito para investigar origem de R$ 500 mil apreendidos com marido de deputada

Renildo foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 9, em Boavista, por suspeita de compra de votos e associação criminosa armada.

O portal Política Macuxi divulgou a informação em primeira mão e publicou uma foto do momento da prisão do empresário com o dinheiro na cueca. O restante do dinheiro foi encontrado nos porta-malas de dois carros.

O Estadão procurou a deputada e aguarda resposta. Nas redes sociais, ela negou que o dinheiro tivesse como destinação a compra de votos: “Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava.”