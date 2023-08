PF intima hacker da Vaza Jato a novo depoimento nesta sexta após acusações a Bolsonaro em CPMI

O hacker Walter Delgatti prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do dia 8 de Janeiro realizada nesta quinta-feira (17) no Senado Federal. Foto: WILTON JUNIOR//ESTADAO

A Polícia Federal intimou o hacker Walter Delgatti Neto a prestar um novo depoimento após as acusações feitas por ele ao ex-presidente Jair Bolsonaro à CPMI dos atos de 8 de janeiro. O hacker deverá comparecer à sede da corporação em Brasília nesta sexta, 18, para o procedimento, mas sua defesa deve orientá-lo a permanecer calado.

Ao Estadão, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, afirmou que ainda não teve conhecimento das razões da intimação, mas que deve orientar seu cliente a ficar em silêncio.

Segundo o criminalista, o hacker adotaria tal estratégia no depoimento prestado nesta quarta, 17, mas como tratou-se de uma complementação das declarações prestadas em junho, a defesa deu aval para que ‘Vermelho’ respondesse as perguntas dos investigadores.

Ariovaldo ainda classificou a participação de Delgatti na CPMI nesta quinta, 17, como ‘positiva’. “Ele colaborou sobremaneira, contou o que sabia, a verdade. Ele está preso hoje só por falar a verdade”, indicou.

Diante dos parlamentares, ‘Vermelho’ acusou o ex-chefe do Executivo de lhe oferecer um indulto para que invadisse as urnas eletrônicas. Além disso - ainda conforme o depoimento à CPMI - Bolsonaro também teria dito a Delgatti que obteve um grampo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas que o hacker precisaria assumir a autoria do crime.