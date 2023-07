PF faz buscas na casa de ex-candidato do PROS à Presidência por lavagem nas eleições 2022

Operação Ciclo Fechado cumpre sete ordens de busca e apreensão nesta quarta-feira, 5. Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal em São Paulo faz buscas na manhã desta quarta-feira, 5, contra o empresário Pablo Marçal (PROS) em investigação por suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais nas eleições 2022.

Marçal chegou a lançar sua candidatura ao Planalto no ano passado, mas ela acabou barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral em meio a disputas pela liderança do PROS. Depois ele acabou concorrendo à vaga na Câmara Federal, também com a candidatura contestada. No fim, o registro negado após o pleito. Em fevereiro, o PROS acabou sendo incorporado ao Solidariedade.

A corporação suspeita que o político e seu sócio fizeram doações milionárias à campanha do primeiro, sendo que ‘boa parte’ dos valores foi remetida às próprias empresas que a dupla controla.

Batizada ‘Ciclo Fechado’, a Operação cumpre sete ordens de busca e apreensão em Barueri e em Santana de Parnaíba. Os alvos são as casas do político e de seu sócio, assim como as sedes das empresas supostamente envolvidas no esquema.

COM A PALAVRA, PABLO MARÇAL

A reportagem busca contato com o empresário. O espaço está aberto para manifestações.